Il tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni ha commentato in conferenza stampa il rotondo successo sull'Italia: "È stata una prestazione di alto livello. Oggi abbiamo giocato bene per larghi tratti, nel primo tempo l'Italia ci ha reso le cose difficili e su alcuni aspetti dobbiamo migliorare. Non so se sia stata la miglior partita, abbiamo avuto un ottimo approccio: magari abbiamo fatto meglio in altre gare ma sono molto soddisfatto. Nel secondo tempo eravamo più a nostro agio - prosegue -, mentre nel primo tempo c'erano alcune cose da calibrare e l'Italia ci ha reso la vita difficile. Abbiamo aggiustato un paio di cose all'intervallo e disputato un ottimo secondo tempo". Un giudizio sull'Italia: "Abbiamo vinto contro una delle squadre migliori al mondo".