L'Argentina sbarcherà in Qatar, per il primo Mondiale invernale della storia, da campione del Sudamerica e quindi come favorita di rito assieme alle solite note. Uno status che non piace moltissimo al ct Lionel Scaloni, come ammesso dal diretto interessato in esclusiva a ESPN: "Vediamo partita dopo partita, inutile dire che vinceremo il Mondiale. Ce la giocheremo perché questa squadra se la gioca con tutti. La Nazionale darà tutto, fino all'ultima goccia di sudore per arrivare il più lontano possibile. Questa Nazionale ci rappresenterà, dopo le varie partite la gente capirà che ha dato tutto".