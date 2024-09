"Lautaro e Julián si completano bene e si capiscono anche. Non danno per perso mai un pallone. È difficile scegliere l'uno o l'altro. Entrambi hanno giocato una partita completa". Così il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei due attaccanti.

"Lautaro non solo ha fatto una grande partita, ha fatto assist, ha avuto le situazioni da gol della squadra e siamo contenti del suo apporto, così come Julián. Hanno giocato entrambi un gioco molto completo e si completano bene a vicenda", ha poi rimarcato Scaloni.