Primo allenamento nel centro sportivo dell'Athletic Bilbao per la Nazionale argentina in vista del match di Wembley con l'Italia. Presente anche Lionel Messi, arrivato insieme a Angel Di María e Leandro Paredes che proseguirà il suo recupero con l'Albiceleste. Gli ultimi ad aggregarsi al gruppo saranno Marcos Senesi, Franco Armani e Julian Alvarez. Intanto, prime prove di formazione per Lionel Scaloni che contro gli Azzurri dovrebbe puntare su Lautaro Martinez al fianco del Fideo in attacco.