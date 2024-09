Lautaro Martínez sarà ancora una volta al centro dell'attacco della Nazionale argentina nella sfida di questa sera contro la Colombia. Una sfida che per l'attaccante dell'Inter non è mai banale: il Toro, infatti, ha affrontato la Colombia quattro volte e ha segnato tre gol, dei quali il più memorabile è stato indubbiamente l'ultimo, quello che ha permesso alla Seleccion di vincere la Copa América che si è giocata negli Stati Uniti.

TyC Sports ricostruisce i precedenti di Lautaro coi Cafeteros: nella prima partita fu lasciato in panchina da Lionel Scaloni nella sconfitta per 2-0 in Copa América, il 16 giugno 2019. Nella seconda giocò dopo 90 minuti senza segnare nel 2-2 dell'8 giugno 2021, allo Stadio Metropolitano Roberto Meléndez. Pochi giorni dopo sarebbe arrivato il primo gol: il 7 luglio 2021 Lautaro trovò l'1-1 nei tempi regolamentari della sfida di semifinale di Copa América vinta poi dall'Argentina ai rigori. Il 2 febbraio 2022, ancora Lautaro segnò il gol che ha regalato la vittoria Albiceleste nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, ultima sconfitta per i colombiani contro gli argentini prima di quella trionfale sera a Miami...