Nell'ambito delle celebrazioni del 50esimo anniversario della loro prima collaborazione, Adidas e la Federcalcio argentina hanno presentato oggi una maglia in edizione speciale della nazionale Albiceleste.

Con il motto "50 Anni - Nell'Anima e nella Pelle", la maglia si ispira al design della prima divisa adidas-AFA prodotta per competere nella Coppa del Mondo 1974. Al tradizionale disegno a strisce azzurre e bianche si aggiunge uno speciale scudo AFA avvolto in allori che evidenziano i risultati della Nazionale e le stelle che rappresentano i tre mondiali vinti, oltre al ritorno del logo adidas Originals su una maglia da gioco, che conferisce al capo uno stile retrò unico. Sul lato interno della schiena presenta un logo esclusivo di questa edizione speciale: è la prima maglia commemorativa che adidas lancia esclusivamente per AFA. Il kit di gioco è completato da pantaloncini e calze nere. La collezione include anche una maglietta da portiere verde, un colore iconico utilizzato dai grandi portieri che la Nazionale ha avuto nell'ultimo mezzo secolo, oltre a diversi modelli di magliette, giacche e pantaloni con stile urbano.

La nazionale utilizzerà questo nuovo kit in edizione speciale solo nella partita per le qualificazioni al Mondiale contro il Perù di martedì 19 novembre. Per le partite successive, e per tutto il 2025, continuerà a indossare il kit lanciato lo scorso marzo.

Nel video di lancio si nota anche Valentin Carboni tra i testimonial.