Claudio Tapia, presidente dell'AFA, la Federcalcio argentina, sta lavorando contro il tempo per inserire in agenda una partita amichevole dopo la finalissima di Wembley del 1° giugno in cui i campioni del Sud America affronteranno la Nazionale italiana regina d'Europa. Una richiesta esplicita del commissario tecnico Lionel Scaloni non facile da soddisfare perché tutte le europee sono impegnate in Nations League, mentre le ipotesi Israele, Brasile in Australia o Corea del Sud sono state tutte scartate. Una possibilità, ma per ora è solo indiscrezione di Tyc Sports, è il Marocco, una delle africane qualificate ai prossimo Mondiali.