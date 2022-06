Momento delicato per il calcio italiano alla luce della mancata qualificazione al Mondiale 2022. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha provato così ad analizzare la situazione: “Serve più coraggio nel lanciare questi giovani che sono bravi. Quando affrontiamo le altre Nazionali, affrontiamo sempre giovani che però non sono più giovani perché hanno accumulato molta più esperienza. È necessario avere coraggio per il bene del nostro calcio. Il risultato ora non deve essere la priorità, la priorità deve essere sapere che dieci ragazzi giovani, alcuni esordienti, a quei livelli ci possono stare. È un momento di transizione, quindi la priorità deve essere questa”.