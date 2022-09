Intervistato da Radio CRC, Stefano Antonelli, agente del terzino dell'Udinese Destiny Udogie, parla della lotta al vertice in Serie A: "Vedo il Napoli tra le prime tre candidate alla vittoria dello scudetto. L’Inter ha qualcosa in più rispetto alla Juventus, ma usciranno entrambe dalla crisi. I bianconeri devono fare qualcosa di più. Anche la Roma non è che esprima un gioco spumeggiante”.