Prima della sfida contro il Torino, ai microfoni di DAZN, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato dei progressi di Andrea Pinamonti, punta di diamante della formazione toscana: "Normale che vuole guardare sempre più avanti, ha 23 anni ed è già in giro per il mondo da un po' ed ha fatto cose egregie sempre in crescendo. Quella di Empoli penso sia stata una tappa importante per una carriera migliore".