Dopo le parole di Luciano Spalletti, anche l'allenatore dell'Empoli, prossimo avversario del Napoli, Aurelio Andreazzoli ha presentato la gara di domani in conferenza stampa durante la quale ha risposto anche degli impegni non semplicissimi che aspettano i toscani, che tra due giornate incontreranno l' Inter.

Per l’Empoli non si prospetta un calendario facile. È preoccupato o la classifica la rende tranquillo?

"Tranquillo e sereno non lo sono mai, non lo ero nemmeno ad agosto. L’Empoli deve salvarsi entro l’ultima giornata, quando ci sarà la matematica esulteremo come se fosse uno scudetto. Se teniamo presente questo, oltre alle nostre necessità di dare esperienza a una squadra giovane, io sarò tranquillo solo in quel momento".