Dopo aver messo lo zampino nella qualificazione alla Conference League col rigore decisivo segnato contro lo Young Boys Berna, Sebastiano Esposito si riprende la fiducia di Felice Mazzù, tecnico dell'Anderlecht, che gli riconsegna una maglia da titolare per la partita del campionato belga che andrà in scena tra pochi minuti, il derby contro l'Union Saint-Gilloise. Per il ragazzo di scuola Inter un'occasione importante per rilanciare le sue quotazioni e mettere a tacere le critiche che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane.