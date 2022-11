Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni quest'oggi a margine dell'evento organizzato da RCS Academy. Tornando sulla sconfitta di ieri contro la Juventus e su cosa bisogna fare per ripartire: "Facendo un'analisi, questo è compito dell'area tecnica, ovvero di allenatore e giocatori. Mercoledì giocheremo col Bologna e poi andremo a Bergamo per l'ultimo atto, contro una squadra importante. Questi sono i cosiddetti scontri diretti, gli scontri diretti precedenti penso siano serviti per capire come e dove possiamo rimediare".