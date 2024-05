La Sampdoria nei prossimi giorni riscatterà il cartellino di Giovanni Leoni, giovanissimo difensore arrivato in prestito a gennaio dal Padova e che ha saputo mettersi subito in evidenza, diventando uno dei punti fermi della formazione di Andrea Pirlo nella seconda parte di campionato. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, che nei giorni scorsi parlava di un interessamento anche dell'Inter, sul ragazzo si sono già mosse Juventus e Torino, ma la Sampdoria, anche nel caso in cui dovesse cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato, vorrebbe trattenerlo un'altra stagione in prestito.