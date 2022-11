Anche il Bologna potrebbe inserirsi nella corsa al giovane esterno del Valencia Jesus Vazquez. Anzi, secondo il Corriere dello Sport, l'Equipo Che vedrebbe con particolare favore la soluzione emiliana, con il direttore tecnico Giovanni Sartori che punta anche l'altro terzino sinistro Toni Lato. Il classe 2003 da tempo dato come obiettivo dell'Inter piace molto alla dirigenza rossoblu che potrebbe imbastire una trattativa in prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe al Bologna di non appesantire il bilancio.