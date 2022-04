Il giorno dopo aver ipotecato la vittoria della Liga guidando il Real Madrid a un'esaltante rimonta sul campo del Siviglia, Carlo Ancelotti volge il suo sguardo all'Italia, facendo un pronostico sulla lotta scudetto in Serie: "Sarà una battaglia fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, sarà una corsa equilibrata - il pensiero di Carletto a Radio Rai -. Il Milan ha le sue possibilità, così come l’Inter e il Napoli, ci saranno ancora risultati a sorpresa. Juventus? Sorpreso del quarto posto, ma si tratta di un periodo di transizione. Credo che tornerà presto a competere, anche in virtù degli investimenti importanti come Vlahovic".