Protagonista della conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercopaa Europea, Carlo Ancelotti spende parole al miele per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini, ex tecnico dell'Inter che ora sogna un altro trofeo con la Dea dopo l'impresa dell'Europa League: "L'Atalanta è una squadra che merita di stare qui grazie a un lavoro incredibile e dopo la vittoria della Supercoppa. Gasperini è un amico, ha molta esperienza".

L'allenatore del Real Madrid preferisce poi dribblare una domanda che, indirettamente, riguarda anche l'interista Simone Inzaghi: "Gasperini miglior allenatore in Italia? È un allenatore molto tattico, domani sarà una partita difficile. So che mancheranno tanti elementi, ma sono sicuro che sarà una grande partita".