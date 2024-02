Lorenzo Amoruso, ex difensore, s'imbatte in parallelismi culinari in chiave Serie A. Di seguito la sua analisi a Tv Play: "Se paragonassimo la serie A a un pranzo o a una cena, l'amaro sarebbe il Napoli mentre il dolce il Bologna per bellezza di gioco. Il primo piatto sarebbe l'Inter data per favorita da tutti e rimasta a certi livelli. Il secondo Juve e Milan che si giocheranno entrambe la seconda piazza fino alla fine. Il contorno è l'Atalanta, sempre lì nonostante le tante critiche a Gasperini, tecnico che sta avendo ancora ragione".