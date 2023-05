Sportivamente, dire che derby sarà quello di questa sera tra Milan e Inter, primo dei due atti di semifinale di Champions League in programma per le due milanesi, "è difficile" come ammette Marco Amelia nell'intervista rilasciata a TMW. "Le forze in campo sono tante, sia nello strapotere fisico che nella qualità tecnica dei singoli giocatori. Mi aspetto tanto spettacolo dal punto di vista del tifoso. A livello tecnico il fatto che non ci sia più la regola del gol in trasferta sposterà tutto in favore dello spettacolo. Non credo che vedremo una partita spenta, perché i due modelli di gioco sono diversi: c'è il 3-5-2 di Inzaghi interpretato con grande spinta offensiva da parte di tutti, con gli stessi difensori si propongono a giocare in avanti; dall'altra parte il modello di Pioli che è cambiato molto nel corso della stagione, adattandosi a seconda della partita. Per me lo spettacolo sarà alto, tutte e due vorranno segnare per cui dovranno necessariamente esporsi. Per questo dico che la differenza la farà la fase difensiva".

Gli ultimi precedenti fanno pendere la bilancia in favore dell'Inter:

"Il Milan ha fatto più fatica ma arriva in questa partita in una condizione fisico-atletica ma anche mentale ottimale, favorita anche dalle imprese proprio in Champions, ultima delle quali contro il Napoli".