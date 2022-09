Massimiliano Alvini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. Il tecnico della Cremonese ha parlato anche di Radu, dell'errore alla prima di campionato con la Fiorentina e di come il giocatore sia stato sostenuto nelle gare a seguire. "Non gli ho dato fiducia solo io ma tutta la Cremonese. Vorrei far notare il comunicato della società del giorno dopo. Il ragazzo lo merita a livello caratteriale - dice Alvini - Tecnicamente è un buon portiere, è stato etichettato troppo velocemente per un errore l'anno scorso. E' un ragazzo sensibile, abbiamo fiducia in lui. Sta facendo buone prestazioni e vogliamo continui a migliorare su questa strada".