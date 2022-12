Intervistato da Gianluca Rossi per il suo canale Youtube, Alessandro Altobelli ha espresso alcune convinzioni su Big Rom: "Lukaku secondo me qualche anno fa ha sbagliato le sue mosse. Perché è andato via? Per questioni di soldi. I giocatori non dovrebbero fare così, ma restare nel posto dove sono amati. Spero che lo recupereremo il prima possibile, ma allenare 110 kg non è facile. Io non vedo più il Lukaku che arrivava sulla palla mezz'ora prima degli avversari, lucido e spietato sotto porta. Oggi vedo un Lukaku che secondo me avrebbe bisogno di più allenamenti".