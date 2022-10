L'ex attaccante Alessandro Altobelli, ospite degli studi di Mediaset Infinity, commenta così il risultato del Camp Nou: "L'Inter è stata grandissima, è andata a Barcellona per fare la partita. Queste sono occasioni che ti riconciliano col calcio, se la sono giocate entrambe a viso aperto. Peccato che non siano riusciti a chiudere definitivamente il discorso qualificazione, anche se è fatta al 90%. Un voto a Lautaro? Do 7,5. Ha partecipato al gioco, partiva da lontano e teneva sempre il pallone. Ha fatto un grande gol ma può fare molto di più. Mi aspetto migliori, ha nelle corde 20 reti in Serie A. Mi auguro trovi la tranquillità e la serenità necessaria per fare la cosa giusta in area, alle volte mi sembra troppo frenetico".