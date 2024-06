In un'intervista rilasciata all'agenzia turca IHA, Hamit Altintop, membro del consiglio direttivo della Federcalcio, responsabile per le squadre nazionali, si è soffermato anche sulla polemica tra Hakan Calhanoglu e la stampa locale nata nei giorni scorsi in una conferenza stampa, quando il centrocampista dell'Inter è addirittura scoppiato in lacrime per la tensione parlando delle critiche degli ex calciatori alla sua Nazionale: "Non voglio creare polemiche qui. Sono testimone di quanto i nostri giocatori tengano a questo evento. Vogliono rendere felice la nostra gente, vogliono alzare la nostra bandiera alle più alte vette. Incontriamo le dinamiche di nostro Paese di volta in volta e sappiamo che questo non cambierà da oggi a domani".

Altintop prosegue: "La migliore risposta da qui va data sul campo. I giocatori hanno grandi responsabilità dentro e fuori dal campo. Nessuno può risolvere tutto questo da solo. È normale che mostrino le loro emozioni. Sarò sempre con il gruppo", ha detto.