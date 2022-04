José Altafini, ex attaccante di Milan, Juventus e Napoli, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto in Serie A. "Sinceramente non vedo una squadra con più chance delle altre, è ancora tutto apertissimo. Considerato il numero di partite che mancano, e calendario alla mano, non riesco a indicare un favorito nella corsa al titolo - le sue parole -. Le possibilità di fuga, con tanto equilibrio, sono scarse. Ma aggiorniamoci dopo il prossimo turno di campionato, sarà una giornata determinante. Il Napoli andrà a Bergamo contro l’Atalanta, Juve-Inter rischia di essere decisiva per almeno una delle due. Il Milan con il Bologna ha il turno più semplice ma occhio: poi anche Pioli avrà altre sfide difficili.