L'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la Polonia meridionale ha causato gravi danni anche alla famiglia di Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter. I parenti della moglie del calciatore hanno perso il loro negozio a Lądek-Zdrój, nella Bassa Slesia, a causa dell'acqua alta. "L'acqua l'ha distrutto, l'ha spazzato via dalla superficie. Non c'è più nemmeno un edificio", ha detto il padre del calciatore, Bogusław Zieliński, in un'intervista al portale WP SportoweFakty.

A sostegno delle popolazioni colpite dal dramma è arrivato lo stesso Zielinski, che ha deciso di aiutare direttamente l'Unie Bardo, squadra di calcio locale che ha perso tutto a causa dei danni del maltempo. In un'intervista con WP SportoweFakty, il presidente Andrzej Witek, ha rivelato che una delle persone che hanno aiutato il club è stato proprio il nerazzurro. Che ha donato una "significativa somma di denaro", non rivelata però dal diretto interessato: "Piotr ha un ottimo rapporto con noi. Suo padre ha lavorato con noi per 10 anni. Quando si è presentata la necessità di aiuto, ha risposto immediatamente".