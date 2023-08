Intervenuto a Sky Sport a margine della grande vittoria della sua squadra contro la Nex Gen, Massimiliano Allegri ha risposto anche sul futuro di Dusan Vlahovic, giocatore dal quale dipende l'eventuale arrivo di Romelu Lukaku: "Sono contento della rosa che abbiamo a disposizione, c'è un reparto offensivo importante. Come ho già detto in precedenza e come ha detto Giuntoli, Vlahovic è il centravanti della Juventus ma di fronte a offerte economiche importanti valuterà la società, che ha l'obiettivo di diventare un club sostenibile. Io però non ci metto bocca, faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento".

La Juve è già da Scudetto?

"Parlarne ora non ha senso, parliamo di lavorare e di crescere. Il non giocare in Europa non so se è un vantaggio o uno svantaggio, di certo farlo è più bello. Prendiamola come opportunità per lavorare durante la settimana, la Juventus lo scorso anno è arrivata terza in campionato e la società ha lavorato bene per ripulire tutto e l'obiettivo è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo".