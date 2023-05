Pablo Alfaro, ex giocatore del Siviglia oggi allenatore del San Fernando CD, formazione della Primera RFEF, la Serie C spagnola, intervistato da Sportitalia ha parlato della finale di Europa League che vedrà opposti gli andalusi alla Roma ma dedicando una parentesi anche alla finale di Champions League tra l'Inter e il Manchester City di Pep Guardiola, del quale fu assistente ai tempi del Barcellona: "Certamente penso che l'Inter possa essere campione d'Europa. Sono rimaste solamente due squadre a poter vincere: l'Inter ed il City. Gli inglesi hanno un grandissimo potenziale offensivo davanti, è probabile che avrà il controllo della partita e del pallone.

Ma questo non sorprenderà l'Inter, che è in finale perché ha qualità importanti e calciatori forti. Sarà importante vedere chi segnerà per primo perché sarà una partita complicata”.