Nei suoi pensieri sportivi in libertà resi pubblici su Twitter il giorno dopo la 29esima giornata di Serie A, Aldo Serena ha speso una battuta di elogio anche per Thiago Motta, allenatore che ieri ha dato una lezione di calcio a Gian Piero Gasperini guidando il Bologna alla vittoria sul campo dell'Atalanta: "Thiago Motta ha la statura tecnica e comunicativa da grande club", le parole dell'ex attaccante sull'italiano-brasiliano, indicato da una parte della stampa come possibile successore di Inzaghi all'Inter.