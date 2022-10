In questo senso “il caso San Siro è evidentissimo: è uno scenario in cui la schiena dritta di un bravo amministratore impedisce l’illecito”, evidenzia l'ex sindaco, rivendicando di aver “assunto responsabilità per oltre tre miliardi da solo per i due commissariamenti, senza aver preso un avviso di garanzia. Sala è stato sfortunato: con la metà (delle risorse, ndr) ha avuto dei problemi giudiziari per Expo”. È proprio il precedente, secondo Albertini, a 'condizionare' Sala, anche su San Siro, che – sottolinea - “non è solo lo stadio Meazza, ma tutta un’area intorno a cui può esserci qualità architettonica, come per le altre cose che abbiamo realizzato noi”.