Seconda partita di fila da titolare con la Nazionale albanese in quattro giorni per Kristjan Asllani, scelto anche stasera dal ct Sylvinho come play della squadra. Il centrocampista dell'Inter, che era rimasto in campo per tutta la sfida con l'Inghilterra di venerdì scorso, partirà dal via anche contro Andorra con l'obiettivo di aiutare i compagni a vincere la prima gara del girone K di qualificazione al Mondiale 2026.