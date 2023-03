L'ex allenatore della Nazionale, Astrit Hafizi, è del parere che Kristjan Asllani e Nedim Bajrami debbano assolutamente giocare da titolari con l'Albania questa sera contro la Polonia. Dagli studi di Vision Plus, Hafizi sottolinea: "Non si possono lasciare Asllani e Bajrami in panchina, entrambi questi giocatori devono essere nella formazione titolare. Poi si può anche perdere la partita, ma la loro presenza servirebbe per lasciare un segno con l'idea che in Nazionale devono essere titolari giocatori di questo tipo".