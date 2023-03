Inizia l'era Sylvinho per la Nazionale albanese. L'ex assistente di Roberto Mancini all'Inter ha diramato la lista dei suoi primi convocati per la partita contro la Polonia del prossimo 27 marzo: tra questi, c'è anche il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani.

"Sono molto felice di essere qui e ringrazio la Federcalcio per l'opportunità che ci ha dato di vedere giocatori in Europa che abbiamo seguito e incontrato. Abbiamo visto circa 240 partite in cui sono stati attivi giocatori albanesi, circa 70 di loro. Un grosso problema doverne selezionare 24. Ho conosciuto i giocatori, sono soddisfatto di loro, sono soddisfatto anche del centro sportivo, qui ci sentiamo a nostro agio con le giuste condizioni. Sta andando tutto bene e siamo pronti per giocare le partite", ha affermato quest'oggi in conferenza stampa il ct.