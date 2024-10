"Sarà una partita importante, dato che la Repubblica Ceca è una squadra molto fisica, fa transizioni veloci, sarà difficile". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League, il ct Sylvinho inquadra così il match che attende l'Albania di Krjstian Asllani: "La Repubblica Ceca tanti buoni giocatori, ci sono buoni centrocampisti che possono anche segnare. Anche il loro attaccante è fortissimo, ma noi siamo qui per giocare. Mancano 90 minuti, siamo preparati. Nessun allenatore prepara la partita per il pareggio, ma noi entreremo in campo per dare il massimo".

"È una sfida difficile, vediamo costantemente l’avversario. Ma siamo convinti della formazione che sceglieremo - aggiunge il ct in un altro passaggio -. Sarà difficile, ma ci aspetta una bella partita. È un bellissimo ambiente. Questo è il lavoro in Nazionale, perché tutto si muove molto velocemente. Non c'è molto tempo da perdere. Abbiamo fatto diversi allenamenti, abbiamo analizzato le partite. Abbiamo avuto poco tempo, ma dobbiamo scendere in campo per dare il massimo.