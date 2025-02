Stasera al Franchi è in programma il recupero della 14esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, partita interrotta al 16' del primo tempo a causa del malore che ha colpito Edoardo Bove. Come da regolamento, il march riprenderà con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa, assegnata nel contesto della rete segnata da Lautaro Martinez e annullata perché il pallone era uscito pria del lancio profondo di Denzel Dumfries.

Proprio l'olandese stasera sarà a disposizione di Simone Inzaghi nonostante sia stato squalificato dopo il derby, perché così come Pietro Comuzzo rimarrà fuori nella partita del Meazza tra nerazzurri e viola in programma lunedì. I due però potrebbero non essere gli unici a marcare visita tra quattro giorni: Robin Gosens, Rolando Mandragora e Alessandro Bastoni sono tutti in diffida e un cartellino giallo farebbe loro saltare il prossimo contronto tra le due squadre.