Sembrava vicino all'Inter, poi l'inserimento di un colosso quale il Manchester City ha sparigliato le carte in tavola e per Manuel Akanji gli scenari sono cambiati. Dopo l'esordio in Champions League con la nuova maglia, il difensore centrale ha sfruttato l'occasione per parlare proprio del suo passaggio alla corte di Guardiola: "Prima del mio arrivo Haaland mi ha contattato dicendomi solo il meglio della squadra, sono contento di aver fatto questa scelta".