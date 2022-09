L'Inter, alla fine, ha accontentato Lucien Agoumé permettendogli di trasferirsi in prestito al Troyes, in Ligue 1, campionato in cui il classe 2002 non ha mai fatto mistero di volersi misurare per il secondo anno consecutivo. "La scorsa stagione ho avuto l'opportunità di giocare in Ligue 1 (al Brest, ndr), ora voglio ancora fare esperienza in questa stagione con il Troyes - ha dichiarato il francese in conferenza stampa -. Diversi giovani giocatori di questa rosa hanno mostrato grandi cose all'inizio della stagione, ora tocca a me aiutare il gruppo e permettere alla squadra di raggiungere i suoi obiettivi. Ho scelto il Troyes perché volevo tornare a giocare in Francia, ho parlato a lungo con allenatore e dirigenza e mi sono sentito apprezzato. Volevo prendere la decisione giusta e Troyes è stata quella migliore per me in questa stagione. Sono pronto a dare il massimo da subito, a partire dal match di domenica contro il Rennes".