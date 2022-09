Il sito Ilnapolionline.com ha intervistato l’ex allenatore, ora commentatore tecnico, Andrea Agostinelli. Che tra i veri temi toccati ha anche parlato dell'exploit in Serie B della Reggina di Filippo Inzaghi: "Dico che quella amaranto è una squadra che esprime un bel calcio, merito di Inzaghi che è un vero specialista dei campionati di serie B. In massima serie è stato sfortunato ed avrebbe meritato miglior sorte. Tra i calciatori che si stanno mettendo in evidenza dico che Giovanni Fabbian è un calciatore di grande prospettiva, però darei un consiglio in generale per i calciatori giovani in generale. Non darei loro eccessiva pressione. Basta vedere Lorenzo Lucca che se ne parlava benissimo lo scorso anno ed invece non ha mantenuto alte le aspettative. I giocatori vanno visti più volte e poi si potranno tirare le somme”.