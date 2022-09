Die Falsche 9, un sito tedesco di informazione sportiva, ha pubblicato una classifica che vede protagonisti i club di Inghilterra, Germania, Francia, Italia e Spagna, messi in graduatoria in base alla media degli spettatori nel loro stadio di casa in questo avvio di stagione, quindi considerando i numeri del 2022/23. Questo portale ha calcolato i dati di tutte le squadre di prima, seconda e terza divisione di ciascun Paese per poi stilare una graduatoria complessiva. Nelle prime 16 si trovano ben 6 inglesi, tra queste la prima è il Manchester United. Tuttavia, a guidare la classifica c’è il Barcellona con una media di 83.383 mila spettatori al Camp Nou.