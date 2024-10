Son Heung-min si è aggiudicato il premio AFC di giocatore asiatico internazionale dell'anno per il 2023. Il jolly sudcoreano del Tottenham ha battuto l'iraniano dell'Inter Mehdi Taremi e Musa Suliman Al-Taamari, giordano del Montpellier.

