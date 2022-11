Adrian Bajrami, calciatore del Benfica, ha offerto una buona prestazione contro l'Armenia. Nell'intervista dopo la partita rilasciata a SuperSport, Bajrami ha espresso fiducia sulla qualità della Nazionale albanese: "Credo che abbiamo il potenziale per costruire una squadra forte. Diversi di noi giocano in grandi club, come Armando Broja, Kristjan Asllani o come me che gioco al Benfica, abbiamo qualità e potenziale".