In un intervento nel corso di '90° Minuto', l'ex nerazzurro Lele Adani analizza così la delicata questione relativa a Nicolò Zaniolo, che vorrebbe lasciare la Roma sebbene al momento non siano arrivate offerte di suo gradimento: "Il giocatore per primo ha forzato la sua eventuale cessione senza però portare un acquirente - ha esordito l'ex difensore -. È tutto sbagliato, nei tempi, nei modi e nell'accompagnamento. Il primo a perderci è proprio Zaniolo, che perde tempo per giocare, crescere e migliorare nel suo percorso.