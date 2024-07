Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex difensore e opinionista Daniele Adani ha parlato così del futuro della Nazionale italiana: "La prima cosa è ricostruire, perché è incredibile come venti giorni di calcio possano riazzerare, riportare indietro di 10 mesi l’inizio di tutto. Quindi io direi ricostruire velocemente il rapporto Spalletti-squadra attraverso le nuove convocazioni, le nuove valutazioni, i nuovi ragazzi che verranno, i vecchi ragazzi che hanno fallito e torneranno.

Ecco io credo sarà importantissimo trovarsi e allinearsi sul percorso tra l’allenatore e la squadra, perché è brutto dirlo ed era quasi impensabile fino a questo punto, trovare una non connessione nel rapporto sforzo, gioco, ordine, scelte. Perché poi chiaramente è andato talmente tutto male, soprattutto come è finito che è finito velocemente, e la cosa ha fatto direi giustamente molto rumore. Quindi devono trovarsi, devono parlarsi, devono arrivare a inizio settembre prima di quell'impegno di cui parlavi tu (Nations League contro la Francia, ndr) riconnessi. Un sentimento in uno sforzo condiviso, in una chiarezza dal un punto di vista anche tecnico tattico”, ha concluso.