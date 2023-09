Alla ripresa del campionato è in programma il super derby tra Inter e Milan. Sfida che Lele Adani dipinge così nel corso della 'Domenica Sportiva': "Credo che nel 2023 l'Inter abbia ottenuto vittorie schiaccianti, con una supremazia schiacciante. Ma il Milan è pronto, è ispirato, ha nuove idee. Lautaro Martinez ha richiamato al rispetto. Il derby secondo me arriva presto, ma in un bel momento per ambedue le squadre".