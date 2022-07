Quante chance ha la Juventus dopo l'arrivo degli svincolati Di Maria e Pogba di tornare a essere la squadra che lotta per il titolo di campione d'Italia? Lele Adani risponde a 'Tg Sport' su Rai 2, avvisando anche l'Inter che ambisce a riprendersi lo scudetto scucitole dal Milan: "Direi quante chance hanno le altre per competere con la Juve. È evidente che la squadra bianconera parta al primo posto, non ci sono dubbi", il parere dell'ex difensore nerazzurro.