"Penso che le probabilità di un crollo, legate anche alla storia, erano più ipotizzabili la settimana scorsa contro la Fatal Verona - aggiunge Adani -. Invece il Milan ha fatto delle grandi partite, finisce l’anno in crescendo. Potrebbe anche mezza steccarla l’ultima partita, ma non credo butti via tutto e che la perderà. Questo almeno è il mio parere personale. Credo che si farà riferimento ad una settimana di lavoro molto molto seria. Ho visto i messaggi che ha mandato Pioli, citando prima Ibrahimovic e poi Kobe Bryant. Il Milan è proprio sull’aspetto mentale che non ha mai tradito, e non credo che lo farà adesso. Dietro c’è un lavoro di due anni e mezzo, fatto alla grande".