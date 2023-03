"L'Inter non è migliorata rispetto all'anno scorso". Così Lele Adani, durante l'appuntamento della 'Bobo Tv', sul canale Twitch di Christian Vieri, all'indomani del derby d'Italia perso da nerazzurri contro la Juve. "Ora sono nove le sconfitte in 27 giornate di campionato, il 33%. Un numero impossibile per una squadra di quel livello", ha aggiunto l'ex difensore. Prima di concentrarsi sull'episodio arbitrale che ha indirizzato la partita: "Non può essere malafede.