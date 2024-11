Intervistato da Calciomercato.it, a margine del Social Football Summit 2024, Lele Adani ha tessuto le lodi di due volti del nuovo corso della Nazionale di Luciano Spalletti: "L'Italia può ripartire da Dimarco, Cambiaso e da altri - le parole dell'ex difensore -. La sottolineatura è d'obbligo per loro due perché sono giocatori moderni, che riescono a interpretare bene il ruolo di esterni a tutta fascia. Sono eclettici, giocano con qualità, fanno gol e assist".

In seguito, Adani ha indicato un nome su tutti che può farsi spazio in azzurro nei prossimi anni: "Io mi auguro che Daniele Maldini possa avere continuità, visto che in quella zona del campo c'è bisogno".