Commentando dagli studi di Rai Sport le possibili scelte di Roberto Mancini per la partita di Nations League di domani contro l'Ungheria, Lele Adani si sofferma in particolare sulla posizione di Nicolò Barella: "In questo caso diventa personale la valutazione col ragazzo. Penso sia difficile rinunciare a uno come Barella, che magari sbaglia una partita e quella dopo si mangia il campo. Le alternative possono essere Davide Frattesi e Tommaso Pobega".