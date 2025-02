Un traguardo personale importante, ma raggiunto nell'amara notte del ko all'Allianz Stadium contro la Juventus. Francesco Acerbi arriva alle 100 presenze con l'Inter e riceve un pensiero dal club nerazzurro.

"Pilastro della difesa nerazzurra, esempio di sacrificio e concentrazione: Francesco Acerbi è diventato un giocatore fondamentale per l'Inter nel corso delle sue stagioni nerazzurre - si legge nel comunicato -. Arrivato a Milano nell'estate del 2022, nel corso dei suoi anni con l'Inter Acerbi ha sempre messo a servizio della squadra tutta la sua esperienza, dimostrando affidabilità e tantissima personalità. Nella sfida di Serie A in casa della Juventus il difensore italiano classe 1988 ha tagliato un traguardo prestigioso, collezionando la sua 100ª presenza con la maglia nerazzurra.

Arrivato all'Inter dopo quattro anni con la Lazio, Acerbi ha ritrovato in nerazzurro Simone Inzaghi, il tecnico che l'aveva già allenato in biancoceleste per tre stagioni. A Milano Francesco ha scritto nuove, prestigiose pagine della sua carriera: diventato un perno della difesa interista, nel corso della sua prima stagione Acerbi ha collezionato 49 presenze, diventando uno degli uomini simbolo della cavalcata nerazzurra arrivata fino alla finale di Champions League contro il Manchester City. Una stagione in cui l'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, competizione nella quale Acerbi ha segnato un gol decisivo ai tempi supplementari negli ottavi di finale contro il Parma.

La seconda annata nerazzurra rimane indimenticabile: Francesco gioca 38 partite considerando tutte le competizioni, vincendo la Supercoppa e lo Scudetto della Seconda Stella, lasciando il segno anche in alcune partite fondamentali. Acerbi realizza tre gol, contro Bologna, Roma e soprattutto nel derby contro il Milan, partita che ha regalato ai nerazzurri il trionfo in campionato.

La sua capacità in marcatura è diventata sinonimo di sicurezza: nel corso degli anni Acerbi ha sfoderato prestazioni straordinarie, riuscendo ad annullare avversari di grande tecnica e qualità.

Esempio di grinta e dedizione, in totale Francesco ha collezionato 71 presenze in Serie A, 20 in Champions League, 6 in Coppa Italia e 3 in Supercoppa, segnando 4 reti.

Un traguardo che racconta un percorso pieno di successi e soddisfazioni, che ha reso Francesco un punto di riferimento per tutti i suoi compagni e per i tifosi nerazzurri".