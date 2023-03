Francesco Acerbi si conferma riferimento difensivo di assoluto livello non solo per l'Inter ma anche per la Nazionale italiana. Ma di fronte alla domanda su un suo eventuale impiego contro Malta nel match di domani sera, Roberto Mancini decide di non sbottonarsi: "Vediamo. Cambieremo diversi giocatori per via della stanchezza, ma dobbiamo valutarli sia oggi che domattina, vediamo come stanno".